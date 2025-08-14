Эксперт по дизайну Антипин высоко оценил мерч «Ак Барса»

Хоккейные клубы «Ак Барс» и «Трактор» выделяются высоким качеством собственного контента и продукции. Такое мнение высказал генеральный директор дизайнерской студии спортивных товаров Quberten Михаил Антипин, сообщил « РБ-Спорт ».

Эксперт также подчеркнул, что за выступлениями обеих команд действительно интересно наблюдать. По его словам, большинство клубов КХЛ могли бы заметно усилить свою привлекательность визуально.

«Ак Барс» неоднократно становился победителем престижных премий КХЛ, получив награды за лучшее продвижение бренда, работу пресс-службы и высокие достижения в социальных сетях в разные годы, добавил inkazan.ru.