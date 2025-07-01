Эксперт из «Спортмастер PRO» Казанцева посоветовала выбирать для летнего спорта одежду из синтетических тканей

Татьяна Казанцева, эксперт из «Спортмастер PRO», поделилась с «Газетой.Ru» рекомендациями по выбору одежды для занятий летними видами спорта. Она отметила, что предпочтительны изделия из синтетических тканей.

«В жаркий сезон особенно важно выбирать одежду с максимальной воздухопроницаемостью, а в отдельных случаях — с охлаждающим эффектом. Такие изделия обеспечивают комфорт во время тренировок за счет особых технологий», — указала специалист.

По мнению Казанцевой, хорошая спортивная одежда должна быть легкой, быстро отводить влагу и быстро высыхать. Важно также, чтобы она не натирала кожу — это достигается за счет использования плоских и спаянных швов. Эксперт советует избегать одежды из 100% хлопка, поскольку та быстро намокает и долго сохнет, охлаждает кожу при плотном прилегании и может натирать при активном движении.

Как отметила эксперт, к наиболее подходящим материалам для занятий спортом летом относятся полиэстер, нейлон, лайкра и спандекс, а также полиамид и полипропилен.

Казанцева также отметила, что натуральные материалы иногда используются для занятий летними видами спорта с низкой и средней активностью. Вискоза обеспечивает охлаждающий эффект и быстро сохнет, однако она менее долговечна. Бамбуковая ткань гипоаллергенна и обладает антибактериальными свойствами, но уступает синтетическим аналогам по эксплуатационным характеристикам.