Экс-защитник сборной СССР Пономарев назвал Баринова зрелым и грамотным игроком

Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев заявил NEWS.ru , что московскому «Локомотиву» будет сложно найти замену полузащитнику Дмитрию Баринову в случае его перехода в ЦСКА.

Эксперт назвал Баринова хорошим, грамотным и зрелым игроком с сообразительной головой.

«Переход Баринова в ЦСКА? Я только за, двумя руками и двумя ногами», — подчеркнул Пономарев.

По его словам, футболист способен сохранять высокий уровень игры еще несколько лет. Найти футболиста подобного уровня для московского «Локомотива» станет непростой задачей, заключил экс-защитник.