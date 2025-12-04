Экс-защитник сборной СССР Пономарев назвал Баринова зрелым и грамотным игроком
Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев заявил NEWS.ru, что московскому «Локомотиву» будет сложно найти замену полузащитнику Дмитрию Баринову в случае его перехода в ЦСКА.
Эксперт назвал Баринова хорошим, грамотным и зрелым игроком с сообразительной головой.
«Переход Баринова в ЦСКА? Я только за, двумя руками и двумя ногами», — подчеркнул Пономарев.
По его словам, футболист способен сохранять высокий уровень игры еще несколько лет. Найти футболиста подобного уровня для московского «Локомотива» станет непростой задачей, заключил экс-защитник.