Экс-тренер СКА Быков заявил, что Ларионов выведет команду в плей-офф
Бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков прокомментировал успехи петербургского клуба в нынешнем сезоне FONBET Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщил Metaratings.ru.
По мнению специалиста, команда вновь ощутила радость побед, что сделало соревнования более увлекательными. Он обратил внимание на работу действующего главного тренера ХК Игоря Ларионова.
«Ларионов понял сильные места своей команды и научился их использовать. Он выведет команду в плей-офф и будет бороться за Кубок Гагарина», — отметил Быков.
После завершения 36 туров СКА расположилась на шестой строчке таблицы Западного дивизиона FONBET КХЛ, набрав 43 очка.
