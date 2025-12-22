Экс-тренер СКА Быков заявил, что Ларионов выведет команду в плей-офф

Бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков прокомментировал успехи петербургского клуба в нынешнем сезоне FONBET Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщил Metaratings.ru .

По мнению специалиста, команда вновь ощутила радость побед, что сделало соревнования более увлекательными. Он обратил внимание на работу действующего главного тренера ХК Игоря Ларионова.

«Ларионов понял сильные места своей команды и научился их использовать. Он выведет команду в плей-офф и будет бороться за Кубок Гагарина», — отметил Быков.

После завершения 36 туров СКА расположилась на шестой строчке таблицы Западного дивизиона FONBET КХЛ, набрав 43 очка.