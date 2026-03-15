Экс-тренер сборной России Крикунов поддержал переизбрание Третьяка на пост главы ФХР

Владислав Третьяк остался главой Федерации хоккея России еще на четыре года. Экс-главный тренер национальной сборной России Владимир Крикунов в беседе с Metaratings.ru поддержал кандидатуру Третьяка, отметив многолетний опыт и стабильность в работе руководителя.
«Все налажено, ситуация стабильна. Пока Россия отстранена от крупных международных соревнований, перемены не нужны. Приветствую переизбрание Владислава Третьяка», — подчеркнул Крикунов.
Сам Третьяк возглавляет организацию с 2006 года, трижды побеждая на Олимпийских играх в качестве игрока сборной СССР.
