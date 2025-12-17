Экс-тренер сборной России Капелло высоко оценил профессиональные качества Акинфеева

«Акинфеев — легендарный вратарь. Он один из сильнейших футболистов, с которыми я работал», — цитирует эксперта RT.

Игорь Акинфеев начал карьеру в ЦСКА в 2003 году и с тех пор стал одним из ключевых игроков клуба. За время выступлений он шесть раз выиграл чемпионат России, по восемь раз завоевал Кубок и Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА в 2005 году.

За свою карьеру в ЦСКА Акинфеев провел 811 матчей, в которых пропустил 731 мяч и 335 раз отыграл «на ноль».