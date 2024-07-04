Экс-тренер Фергюсон засомневался, что Роналду будет играть до 2026 года

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон не верит в то, что Криштиану Роналду будет играть до 2026 года. Об этом сообщил сайт Metro.

По словам наставника, в ближайшее время футбол станет более быстрым и атлетичным. Кроме того, пространства для центральных нападающих будет становиться все меньше, сообщил сайт «КП Спорт».

Один или два титула, которые Роналду может выиграть за два года, вряд ли что-то изменят, поскольку он уже сделал уникальную карьеру, отметил Фергюсон.