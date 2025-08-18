Экс-тренер «Динамо» Силкин заявил, что Карпину нужно время для работы в команде

Бывший наставник московского «Динамо» Сергей Силкин заявил News.ru , что главному тренеру Валерию Карпину нужно дать время. По его мнению, Карпин пришел из команды, где не было такого давления, как в «Динамо».

«Любому тренеру надо дать поработать. Карпин пришел в "Динамо" из провинциальной команды, хоть он и тренер сборной России. "Ростов" — это не "Динамо". Здесь сразу нужен результат. Ты находишься под большим прицелом. Раз приняли решение назначить Карпина, нужно дать время. Снимать — это самое простое», — отметил Силкин.

Ранее экс-наставник бело-голубых связал неудачи команды на старте сезона РПЛ с длинным адаптационным периодом. Силкин отметил, что Карпину пока не удается найти взаимопонимание с футболистами.