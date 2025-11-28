Экс-тренер «Ак Барса» Билялетдинов похвалил текущую игру команды

Знаменитый тренер Зинэтула Билялетдинов, покинувший пост наставника казанской команды в прошлом сезоне, похвалил нынешнюю игру клуба. В интервью сайту «Матч ТВ» он признался, что редко смотрит хоккей, но отметил высокий уровень командной игры и четкость действий игроков «Ак Барса».

«Рисунок игры отличный. Большинство, меньшинство — все компоненты выглядят достойно», — цитирует Билялетдинова сайт inkazan.ru.

Эксперт возглавлял «Ак Барс» с 2004 года, выиграв Кубок Гагарина трижды — в 2009, 2010 и 2018 годах. Покинул должность спустя год после последней победы, позже вернулся ненадолго в сезоне 2022/2023.

Однако сейчас его участие в делах клуба остается предметом обсуждений. Специалисты утверждают, что активные консультации Билялетдинова влияют на атмосферу в команде и взаимоотношения тренерского штаба и игроков.