Экс-президент «Спартака» Червиченко назвал назначение Станковича главным тренером хорошим выбором | 360°

Спорт 17 мая 2024, 12:30 Экс-президент «Спартака» Червиченко назвал назначение Станковича главным тренером хорошим выбором

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Серб Деян Станкович назначен на должность главного тренера московского клуба «Спартак» с сезона 2024-25. В беседе с «Национальной службой новостей» бывший президент «красно-белых» Андрей Червиченко назвал это хорошим выбором.

«Мне казалось, что все будет гораздо хуже и спортивный директор клуба Томаш Амарал притащит португальца или какого-нибудь бразильца», — подчеркнул он.

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Послужной список у Станковича прекрасный, отметил Червиченко. Сербский специалист уже давно доказал свою состоятельность как тренер.