Экс-президент РФС Колосков: говорить о допуске сборной РФ к международным турнирам можно будет после окончания СВО

Сборная России по футболу не войдет в число участников отборочного этапа чемпионата мира 2026 года. Говорить об изменении ситуации можно будет лишь после завершения специальной военной операции (СВО), считает почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Об этом он заявил в разговоре с RT.
Собеседник телеканала напомнил, что ограничения наложили на российских спортсменов представители ФИФА и УЕФА. Они объяснили свое решение тем, что в текущих условиях невозможно создать безопасные условия для участия в турнирах.
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