Экс-полузащитник «Спартака» Бояринцев заявил, что Ролан Гусев справится с ролью главного тренера «Динамо»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев в интервью «КП Спорт» выразил уверенность в том, что Ролан Гусев справится с обязанностями главного тренера московского «Динамо», несмотря на отсутствие соответствующего опыта.

Экс-футболист отметил, что Гусев уже давно работает в тренерском штабе и хорошо знаком с системой клуба. Кроме того, Бояринцев высоко оценил состав «Динамо», который, по его мнению, способен решать самые серьезные задачи.

«Состав у "Динамо" и так очень солидный, очень конкурентоспособный. Я бы сказал, даже посильнее, чем у "Локомотива", — заявил Бояринцев.

Напомним, что ранее Ролан Гусев работал помощником главного тренера в «Динамо» при Марцеле Личке и Валерии Карпине. Дважды он исполнял обязанности главного тренера бело-голубых, а в декабре прошлого года получил полноценный контракт до конца текущего сезона.