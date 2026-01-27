Экс-наставник «Томи» Непомнящий заявил, что Борис Игнатьев был тренером от Бога

Экс-наставник «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий заявил NEWS.ru , что Борис Игнатьев был выдающимся тренером, который умел раскрывать потенциал молодых футболистов.

Как отметил Непомнящий, Игнатьев прекрасно работал с молодежью и видел в игроках то, что не всегда заметно другим.

«Он тренер от Бога для работы с молодежью, далеко и глубоко видел игроков», — подчеркнул специалист.

Напомним, что бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев ушел из жизни в возрасте 85 лет. С 1992 по 1996 год он работал помощником Павла Садырина и Олега Романцева в национальной сборной, а с 1996 по 1998 год сам занимал пост главного тренера российской команды.