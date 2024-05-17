Экс-нападающий «Манчестер Сити» Ванчопе заявил, что футбол эволюционирует благодаря VAR | 360°

Спорт 17 мая 2024, 12:28 Экс-нападающий «Манчестер Сити» Ванчопе заявил, что футбол эволюционирует благодаря VAR

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Эволюция футбола становится возможной благодаря системе видеопомощи арбитрам (VAR). Таким мнением поделился с RT бывший нападающий «Манчестер Сити» Пауло Ванчопе.

По его словам, очень долго футбол серьезно отставал от других видов спорта в технологическом плане. Однако система видеоповторов меняет ситуацию.

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«Например, видеоповторы уже давно используются повсеместно, а у нас лишь недавно стала функционировать система VAR. На мой взгляд, они имеют очень важное значение», — отметил Ванчопе.

Он добавил, что, если бы VAR внедрили раньше, то не было бы знаменитой «руки Бога», и, возможно, Марадона не стал бы звездой футбола.

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