Экс-нападающий клуба «Сибирь» Тарасенко умер в возрасте 55 лет
Бывший нападающий хоккейного клуба «Сибирь» и тренер команды Андрей Тарасенко скончался на 56-м году жизни. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на пресс-службу клуба.
Хоккеист был признан лучшим бомбардиром, самым ценным игроком чемпионата России. Он вывел клуб «Сибирь» в суперлигу, а начиная с 2008 года, работал в тренерском штабе.
В пресс-службе также отметили, что Тарасенко выступал за местный СКА, ярославское «Торпедо», «Ладу» из Тольятти.
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