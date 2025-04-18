Экс-нападающий «Динамо» Кирьяков назвал уход Тюкавина главной причиной неудач клуба

Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков назвал главную причину проблем клуба — отсутствие Артема Тюкавина. Об этом он заявил в интервью сайту Metaratings.ru .

По мнению спортсмена, без ключевого форварда команда потеряла эффективность атакующих действий и испытывает трудности с созданием опасных моментов. Несмотря на старания тренера Марцела Лички, замена Тюкавину пока не найдена.

«Честно говоря, думалось, что после зимней паузы динамовцы могут собраться и попытаться навязать борьбу за самые высокие места, как это было в прошлом сезоне. Но что-то пошло не так», — отметил Кирьяков.

Сейчас клуб занимает лишь пятое место в чемпионате, набрав 43 очка после 24 туров. Ближайший матч против казанского «Рубина» пройдет 20 апреля на ВТБ Арене.