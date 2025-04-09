Экс-капитан «Ромы» Тотти получил уникальную статуэтку от скульптора Ашота Погосяна

Бывший капитан футбольного клуба «Рома» Франческо Тотти получил уникальную бронзовую статуэтку от известного скульптора Ашота Погосяна. Ою этом сообщил сайт Metaratings.ru.
Статуэтка изображает Тотти в образе императора с футбольным мячом в руках, символизируя его величие и значимость в футболе. Работа отличается высоким уровнем мастерства и детализации.
Погосян, творческий человек и большой любитель спорта, стремился объединить искусство и спорт в своей работе. Ранее он создал скульптуры для таких известных футболистов, как Никита Симонян и Кафу. Тотти получил свою статуэтку на церемонии международной Премии РБ-2025 в Москве.
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