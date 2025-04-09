Экс-капитан «Ромы» Тотти получил уникальную статуэтку от скульптора Ашота Погосяна

Статуэтка изображает Тотти в образе императора с футбольным мячом в руках, символизируя его величие и значимость в футболе. Работа отличается высоким уровнем мастерства и детализации.

Погосян, творческий человек и большой любитель спорта, стремился объединить искусство и спорт в своей работе. Ранее он создал скульптуры для таких известных футболистов, как Никита Симонян и Кафу. Тотти получил свою статуэтку на церемонии международной Премии РБ-2025 в Москве.