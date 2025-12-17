Экс-игрок ЦСКА и сборной России Щенников завершил спортивную карьеру

Бывший защитник московского футбольного клуба ЦСКА и сборной России Георгий Щенников объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом он сообщил порталу Sport24 .

«Теперь можно сказать наверняка: я завершил профессиональную карьеру. Вернуться в большой футбол после такой длительной паузы, будем честны, невозможно», привел слова спортсмена сайт «Известия».

Щенников играл за армейцев с 2008 года и покинул ЦСКА по окончании сезона 2022/23, когда истек срок его контракта. За это время 34-летний футболист провел 367 матчей в составе московской команды, забил 10 голов и отдал 15 результативных передач. В составе ЦСКА Георгий стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также в его активе 10 матчей за сборную России.

Ранее о завершении карьеры объявил бывший голкипер «Краснодара», «Зенита», «Браги» и сборной России Станислав Крицюк.