Экс-игрок «Спартака» Бояринцев осудил Вендела за пропуск сборов «Зенита»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев в интервью «КП Спорт» подверг критике поведение хавбека «Зенита» Вендела, который пропустил начало зимних сборов команды в Катаре. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что футболист будет оштрафован за свое отсутствие.

Бояринцев назвал поступок Вендела проявлением неуважения к партнерам по команде.

«Это ведь неуважение прежде всего к партнерам, с которыми ты работаешь», — заявил экс-полузащитник.

Бояринцев подчеркнул, что такие вольности подрывают дисциплину в команде и негативно влияют на коллектив. Он отметил, что это ненормально, когда игрок самостоятельно выстраивает свой график работы, особенно если такие случаи повторяются.