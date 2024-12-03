Экс-игрок «Спартака» Ари получил должность спортивного директора «Торпедо»
Бывший нападающий столичного ФК «Спартак» и сборной России Ари получил должность в московском клубе «Торпедо». Экс-игрок займет место спортивного директора, сообщил «РБ-Спорт».
Соответствующую информацию подтвердил сам футболист.
«Подтверждаю: я — новый спортивный директор „Торпедо“. Уже нахожусь в России», — отметил иностранец.
В настоящее время 38-летний Ари — играющий президент бразильского футбольного клуба «Атлетико Сереансе» из Серии D.
ФК «Торпедо», выступающий в Первой лиге, имеет в активе 43 очка. Таких результатов команда добилась после 21-го тура, добавил «Спорт», проект сайта KP.RU.