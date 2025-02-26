Экс-игрок сборной России Булыкин: Карпин сосредоточится на национальной команде после ухода из «Ростова»

Валерий Карпин после ухода с поста главного тренера футбольного клуба «Ростов» сможет эффективнее работать с национальной командой. Таким мнением поделился бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с Национальной Службой Новостей .

По словам спортсмена, решение Карпина уйти из «Ростова», контракт с которым был рассчитан до лета 2026 года, может быть связано с желанием больше времени проводить с семьей.

«Совмещение постов — это очень тяжело, не всегда получается хорошо. Учитывая логистику „Ростова“, скорее всего он действительно устал, сейчас принял решение немного разгрузить свой график и поработать только в сборной», — отметил Булыкин.

Тренеру предстоит подготовить команду к возможным международным матчам после 2026 года, когда Россия может вернуться к участию в соревнованиях, добавил футболист.