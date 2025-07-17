Экс-игрок «Динамо» Семшов заявил, что Карпин пришел в команду для победы в чемпионате России

Московский футбольный клуб «Динамо» взял Валерия Карпина в качестве главного тренера, чтобы одержать победу в чемпионате России. Таким мнением поделился бывший игрок команды Игорь Семшов в интервью kp.ru .

По словам экс-футболиста, Карпин стремится выиграть первый в своей карьере трофей.

«Карпина брали в "Динамо" для титулов, хотя сам Валерий Георгиевич титулов не брал — ни чемпионат, ни Кубок не выигрывал. И, я уверен, он сам пришел в "Динамо", чтобы эти титулы выиграть. Для вторых и третьих мест в "Динамо" уже были тренеры», — заявил Семшов.

Он также отметил, что несмотря на привлечение игроков Осипенко и Сергеева, «Динамо» пока не может полноценно конкурировать с «Зенитом».