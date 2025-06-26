Экс-хоккеистка нижегородского «Торпедо» Нина Пирогова перешла в «Сахалин»

Трехкратная чемпионка России Нина Пирогова, известная по выступлениям за нижегородское «Торпедо», переходит в клуб «Сахалин» из Южно-Сахалинска, написал сайт pravda-nn.ru .

Нина Пирогова родилась в подмосковном Ступино и с 2013 по 2023 год успешно выступала за команду «Торнадо» из Дмитрова. В 2023 году она перешла в «Торпедо», где провела два сезона, сыграв в 52 матчах и набрав 45 очков (14 шайб и 31 передача), что сделало ее одним из самых эффективных защитников Женской хоккейной лиги.

За сборную России Пирогова выиграла две золотые медали Всемирной зимней Универсиады (2017, 2019), завоевала бронзовую медаль чемпионата мира (2016) и участвовала в Олимпийских играх (2018, 2022).

Переход Пироговой в «Сахалин» является частью реорганизации команды, в которую ранее уже перешли защитники Ангелина Гончаренко и Дарья Зубок, а также нападающие Екатерина Лихачева и Алена Старовойтова.