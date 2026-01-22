Экс-хавбек «Спартака» Бояринцев назвал трансферную кампанию ЦСКА чемпионской

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев считает, что армейцы провели чемпионскую зимнюю трансферную кампанию. В интервью «КП Спорт» он отметил, что полузащитник Дмитрий Баринов станет учителем и лидером для молодых игроков ЦСКА.

«Трансферная кампания ЦСКА однозначно чемпионская», — заявил Бояринцев.

Он также подчеркнул, что Баринов — хороший игрок, который будет учить и вести за собой армейскую молодежь. При этом экс-хавбек «Спартака» отметил, что уход Баринова в ЦСКА стал большой потерей для «Локомотива». По мнению Бояринцева, заменить Баринова будет непросто, хотя и возможно.

Напомним, что Дмитрий Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива», где он выступал еще со времен молодежной команды. Изначально хавбек мог покинуть «железнодорожников» будущим летом, когда истечет срок его контракта, но ЦСКА решил выкупить игрока раньше.