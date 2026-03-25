Экс-гендир «Спартака» Первак счел пиаром разбор Мажичем спорных моментов в телеэфире
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак в интервью Metaratings.ru прокомментировал деятельность главы судейского департамента РФС Милорада Мажича.
Ранее Мажич в эфире «Матч Премьер» назвал «ужасом» назначение пенальти в пользу «Зенита» в матче Кубка России против махачкалинского «Динамо».
«Думаю, это больше про пиар. У нас же есть судьи, которые прекрасно работали, и мы им доверяем», — отметил Первак.
Он также добавил, что не видит необходимости в комментариях Мажича, так как настоящие эксперты способны разобраться самостоятельно.