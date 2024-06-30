Движение на некоторых улицах и набережных в центре Москвы временно закроют

Движение на ряде улиц и набережных в центре столицы приостановят в воскресенье из-за велогонки La Strada. Об этом сообщили на сайте mos.ru .

«Так, с 07:00 до 16:00 нельзя будет проехать по улице Лужники», — написали в публикации сайта.

На этот же период запретят движение на Фрунзенской, Лужнецкой, Пречистенской, Москворецкой, Кремлевской, Гончарной, Саввинской, Краснохолмской, Смоленской и Ростовской набережных. Кроме того, движение для машин ограничат на Малом Устьинском мосту. Также на всех перечисленных участках нельзя будет парковаться с 00:01 30 июня до окончания велогонки.

Ранее председатель комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Сабина Цветкова заявила, что москвичи попросили отрегулировать скорость передвижения электросамокатов в местах для отдыха и обозначить «медленные зоны».

Эксперт отметила, что для этого транспорта сейчас нет ограничений на езду по пешеходным дорогам. Чтобы разобраться в ситуации, создали опрос среди жителей Восточного округа столицы.