Ду Кейрос из «Зенита» перешел в «Спорт Ресифи» на правах аренды

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Ду Кейрос на правах аренды присоединился к бразильскому «Спорт Ресифи». Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу петербургского клуба.

В заявлении отмечается, что аренда игрока будет действительна до конца текущего года.

25-летний футболист присоединился к «Зениту» в июне 2023 года. За время выступления в клубе он успел завоевать Суперкубок России. Всего на его счету 16 матчей и один забитый мяч за петербургскую команду.