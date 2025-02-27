Ду Кейрос из «Зенита» перешел в «Спорт Ресифи» на правах аренды

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Ду Кейрос на правах аренды присоединился к бразильскому «Спорт Ресифи». Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу петербургского клуба.
В заявлении отмечается, что аренда игрока будет действительна до конца текущего года.
25-летний футболист присоединился к «Зениту» в июне 2023 года. За время выступления в клубе он успел завоевать Суперкубок России. Всего на его счету 16 матчей и один забитый мяч за петербургскую команду.
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