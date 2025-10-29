«Драконы» сообщили о переходе нападающего Эллиса в «Сочи»
Пресс-служба китайского хоккейного клуба «Шанхайские Драконы» объявила о трансфере нападающего Макса Эллиса в команду «Сочи». Об этом сообщила Neva.Today.
Игрок перейдет в новый клуб взамен на денежную компенсацию, размер которой не уточняется.
Руководство китайской команды поблагодарило Эллиса за вклад в успехи клуба и пожелало успехов в профессиональной деятельности.
В текущем чемпионате нападающий сыграл 16 встреч, отметившись четырьмя заброшенными шайбами.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте