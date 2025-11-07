Динамовец Фернандес назвал Кисляка лучшим игроком первой половины сезона РПЛ

По словам собеседника, 20-летний игрок «армейцев» выделяется своими атакующими действиями и общей агрессией на поле. За свою карьеру Кисляк успел провести 22 матча, отметившись пятью забитыми мячами и таким же количеством результативных передач. Контракт спортсмена с ЦСКА рассчитан до 2029 года.