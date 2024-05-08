Diario Sport: «Барселона» надеется вернуть Энрике на пост главного тренера | 360°

Спорт 08 мая 2024, 17:45 Diario Sport: «Барселона» надеется вернуть Энрике на пост главного тренера

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Испанский футбольный клуб «Барселона» надеется на возвращение Луиса Энрике на пост главного тренера в 2025 году. Об этом сообщил сайт Diario Sport.

Команда хотела бы, чтобы наставник не стал продлевать свой контракт с ПСЖ. Луис Энрике уже тренировал испанский клуб с 2014 по 2017 год.

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Как сообщил RT, сейчас «Барселону» возглавляет Хави. Он согласился отработать в клубе до конца контракта, который истекает в 2025 году.