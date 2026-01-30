Депутат Журова предположила, что ее сын-конькобежец отказался бы выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом

Депутат Государственной думы и олимпийская чемпионка Светлана Журова в интервью kp.ru допустила, что ее сын Ярослав Черненко, который занимается конькобежным спортом и входит в сборную России, отказался бы от участия в Олимпийских Играх под нейтральным флагом.

"Наверное, он бы сам принимал решение. Скорее всего, зная меня, наверное, не поехал бы. Мне так кажется. Хотя я бы все равно дала шанс ему самому принимать решение", — отметила парламентарий.