Депутат Журова: НХЛ не может решать вопрос об участии хоккеистов из РФ в Олимпиаде

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала прогноз НХЛ, согласно которому российские хоккеисты не будут участвовать в Олимпиаде-2026. Об этом сообщил « Инфо24 ».

По словам парламентария, спортивная лига не имеет права решать соответствующий вопрос.

«Тут вдруг они решили регулировать участие российских спортсменов. Ну это просто не смешно даже», — высказалась Журова.

Она также напомнила о ситуациях, когда Международный олимпийский комитет буквально уговаривал НХЛ отпустить хороших игроков в национальные сборные.