Депутат Журова: НХЛ не может решать вопрос об участии хоккеистов из РФ в Олимпиаде
Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала прогноз НХЛ, согласно которому российские хоккеисты не будут участвовать в Олимпиаде-2026. Об этом сообщил «Инфо24».
По словам парламентария, спортивная лига не имеет права решать соответствующий вопрос.
«Тут вдруг они решили регулировать участие российских спортсменов. Ну это просто не смешно даже», — высказалась Журова.
Она также напомнила о ситуациях, когда Международный олимпийский комитет буквально уговаривал НХЛ отпустить хороших игроков в национальные сборные.
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