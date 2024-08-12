Депутат Свищев: Олимпиада в Париже стала одной из худших в истории

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал завершившуюся летнюю Олимпиаду в Париже. Мероприятие стало одним из худших в истории, заявил он в беседе с Lenta.ru .

Парламентарий напомнил, что российских спортсменов не допустили к участию по надуманной причине. Лишь некоторые смогли выступить на соревнованиях под нейтральным флагом.

Свищев также негативно оценил церемонии открытия и закрытия Игр. Его критике подверглась и недостаточная подготовка реки Сены к водным видам спорта.