Депутат Свищев: Олимпиада в Париже стала одной из худших в истории

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал завершившуюся летнюю Олимпиаду в Париже. Мероприятие стало одним из худших в истории, заявил он в беседе с Lenta.ru.

Парламентарий напомнил, что российских спортсменов не допустили к участию по надуманной причине. Лишь некоторые смогли выступить на соревнованиях под нейтральным флагом.

Свищев также негативно оценил церемонии открытия и закрытия Игр. Его критике подверглась и недостаточная подготовка реки Сены к водным видам спорта.

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