Депутат Суханов обсудил развитие хоккея с мячом в Нижнем Новгороде

В среду, 26 ноября, состоялась встреча депутата Василия Суханова и представителя Федерации хоккея с мячом России Сергея Мяуса. Основной темой беседы стало возрождение популярности традиционного русского спорта, сообщил сайт newsnn.ru .

Участники отметили важность поддержки региональных традиций и сотрудничества властей, клубов и бизнеса. Стороны уделили внимание созданию условий для подготовки квалифицированных кадров и обновления инфраструктуры.

Особенное значение придавалось строительству современной крытой ледовой арены для ХК «Старт». Как подчеркнул Суханов, это давно назревшая задача, выполнение которой обеспечит комфортные условия для занятий спортом круглый год.

Планируются дальнейшие совместные действия по продвижению хоккея с мячом, направленные на сохранение традиций и воспитание молодежи в духе патриотизма.