Даниил Ердаков покинул ХК «Зауралье» и перешел в воронежский «Буран» | 360°

06 мая 2024, 17:35
Даниил Ердаков покинул ХК «Зауралье» и перешел в воронежский «Буран»
Нападающий ХК «Зауралье» Даниил Ердаков продолжит карьеру в воронежском «Буране». В пресс-службе курганской команды рассказали, что у хоккеиста истек срок контракта, написал сайт Ura.ru.
Ердаков считается лучшим бомбардиром в истории ВХЛ. По итогам текущего сезона он вошел в командный топ-3 по голевым передачам.
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В регулярном чемпионате и плей-офф нападающий сыграл 62 матча и набрал 35 (10+25) очков.
Хоккей
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