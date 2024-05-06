Даниил Ердаков покинул ХК «Зауралье» и перешел в воронежский «Буран» | 360°

Спорт 06 мая 2024, 17:35 Даниил Ердаков покинул ХК «Зауралье» и перешел в воронежский «Буран»

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Нападающий ХК «Зауралье» Даниил Ердаков продолжит карьеру в воронежском «Буране». В пресс-службе курганской команды рассказали, что у хоккеиста истек срок контракта, написал сайт Ura.ru.

Ердаков считается лучшим бомбардиром в истории ВХЛ. По итогам текущего сезона он вошел в командный топ-3 по голевым передачам.

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В регулярном чемпионате и плей-офф нападающий сыграл 62 матча и набрал 35 (10+25) очков.