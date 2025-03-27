Член РФС Мирзоян заявил о готовности России участвовать в ЧМ-2026
Александр Мирзоян, член исполкома Российского футбольного союза (РФС), обсудил с «Абзацем» возможные пути решения вопроса участия национальной команды в квалификации чемпионата мира 2026 года в случае получения wild card.
Речь идет об особом приглашении на состязания в обход стандартных требований.
«Сначала теория, потом практика. Если нас допускают, там уже все решится само по себе. Если нас допускают, то, значит, нас допускают», — заявил Мирзоян.
Член исполнительного комитета напомнил, что у России есть действующая сборная, которая играет. Подводя итог, он указал на готовность России принимать участие в соревнованиях в случае допуска.