Член РФС Мирзоян заявил о готовности России участвовать в ЧМ-2026

Александр Мирзоян, член исполкома Российского футбольного союза (РФС), обсудил с « Абзацем » возможные пути решения вопроса участия национальной команды в квалификации чемпионата мира 2026 года в случае получения wild card.

Речь идет об особом приглашении на состязания в обход стандартных требований.

«Сначала теория, потом практика. Если нас допускают, там уже все решится само по себе. Если нас допускают, то, значит, нас допускают», — заявил Мирзоян.

Член исполнительного комитета напомнил, что у России есть действующая сборная, которая играет. Подводя итог, он указал на готовность России принимать участие в соревнованиях в случае допуска.