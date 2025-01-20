Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Марсель Бонин умер в возрасте 93 лет

Канадский хоккеист, бывший форвард Национальной хоккейной лиги Марсель Бонин скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщила « Национальная служба новостей » со ссылкой на пресс-службу НХЛ.

Причина смерти спортсмена не уточняется. Информация о дате и месте проведения прощальной церемонии также не поступала.

Марсель Бонин начал спортивную карьеру в клубе «Квебек Айс» в 1951 году. Кроме того, он выступал за такие команды, как «Детройт Ред Уингз», «Бостон Брюинз», «Монреаль Канадиенс». В 1955, 1958, 1959, 1960 годах нападающий становился обладателем Кубка Стэнли. Игрок ушел из хоккея после полученной травмы спины в 1962 году.