Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Марсель Бонин умер в возрасте 93 лет

Канадский хоккеист, бывший форвард Национальной хоккейной лиги Марсель Бонин скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на пресс-службу НХЛ.
Причина смерти спортсмена не уточняется. Информация о дате и месте проведения прощальной церемонии также не поступала.
Марсель Бонин начал спортивную карьеру в клубе «Квебек Айс» в 1951 году. Кроме того, он выступал за такие команды, как «Детройт Ред Уингз», «Бостон Брюинз», «Монреаль Канадиенс». В 1955, 1958, 1959, 1960 годах нападающий становился обладателем Кубка Стэнли. Игрок ушел из хоккея после полученной травмы спины в 1962 году.
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