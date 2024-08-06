Четвертый этап чемпионата России по суперкроссу прошел в Нижегородской области
В Дзержинске завершился IV этап чемпионата России по суперкроссу, организованный при поддержке компании Winline. Об этом сообщило ИА «Время Н».
В соревнованиях приняли участие более 50 гонщиков из различных регионов России. Местному спортсмену Александру Федорову удалось завоевать бронзовую медаль в классе МХ-1.
Следующие этапы запланированы в конце сентября в Санкт-Петербурге и в октябре в Дзержинске.
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