Четвертый этап чемпионата России по суперкроссу прошел в Нижегородской области

В Дзержинске завершился IV этап чемпионата России по суперкроссу, организованный при поддержке компании Winline. Об этом сообщило ИА «Время Н».

В соревнованиях приняли участие более 50 гонщиков из различных регионов России. Местному спортсмену Александру Федорову удалось завоевать бронзовую медаль в классе МХ-1.

Следующие этапы запланированы в конце сентября в Санкт-Петербурге и в октябре в Дзержинске.

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