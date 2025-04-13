Черчесов заявил, что верит в возвращение России на международную футбольную арену

Бывший тренер национальной сборной Станислав Черчесов выразил уверенность в скором возвращении российских футбольных команд на международную арену. Об этом он заявил в разговоре с сайтом Metaratings.ru во время Премии РБ.

Бывший наставник сборной России отметил, что не располагает информацией о сроках снятия антироссийских ограничений, введенных ФИФА год назад.

«Я верю, что нас вернут. Насчет времени не скажу. Случится ли это в ближайшие пять лет? Не спрашивайте меня о времени, потому что если я не знаю ответа, то я лучше промолчу. Хотелось бы побыстрее», — сказал Черчесов.

Ранее сообщалось, что президент ФИФА Джанни Инфантино начал процедуру возвращения спортсменов в мировые соревнования.