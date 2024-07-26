Чемпионка Журова: каждая Олимпиада запоминается сложностями и небольшими скандалами

Официальное открытие Олимпиады в Париже состоится 26 июля, однако репутация Игр уже испорчена. В целом каждая Олимпиада запоминается какими-либо сложностями и небольшими скандалами, рассказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, сообщил Life.

По ее словам, например, Игры в Солт-Лейк-Сити были под угрозой срыва из-за терактов 11 сентября. Тогда охрану соревнований пришлось значительно усиливать. В Париже тоже много сложностей, в том числе, касающихся вопросов безопасности.

Очевидно, что Франция не была полностью готова к проведению Олимпиады, заключила Журова.