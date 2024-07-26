Чемпионка Журова: каждая Олимпиада запоминается сложностями и небольшими скандалами

Официальное открытие Олимпиады в Париже состоится 26 июля, однако репутация Игр уже испорчена. В целом каждая Олимпиада запоминается какими-либо сложностями и небольшими скандалами, рассказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, сообщилLife.

По ее словам, например, Игры в Солт-Лейк-Сити были под угрозой срыва из-за терактов 11 сентября. Тогда охрану соревнований пришлось значительно усиливать. В Париже тоже много сложностей, в том числе, касающихся вопросов безопасности.

Очевидно, что Франция не была полностью готова к проведению Олимпиады, заключила Журова.

«Много препонов». Появятся ли в айфонах RuStore и Mir Pay

Запрет как двигатель прогресса. Почему блокировка YouTube поможет российским сервисам

«Ситуация печальная». Решение ЦБ сократит число выданных ипотек

«Драконовские меры». Чему подвергли атлетов из России перед Олимпиадой

«Особое внимание молодежи». Кривощапов — о подготовке спортсменов в Подмосковье

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте