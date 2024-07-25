Чемпионка Тарасова назвала ушу универсальным видом спорта

Ушу может стать универсальным видом спорта для всех россиян в возрасте от трех до 90 лет и старше. Об этом рассказала заслуженный мастер спорта, двукратная чемпионка мира по ушу Дарья Тарасова, сообщил «ФедералПресс».

По ее словам, благодаря этому виду спорта человек научится владеть своим телом, приобретет навыки самообороны и улучшит телосложение. Благодаря дыханию у занимающегося ушу стабилизируется психологическое состояние и укрепляются сосуды.

Кроме того, за счет плавности упражнений повышается гибкость и сила мышц и укрепляется мышечный корсет, сообщила «Национальная служба новостей».