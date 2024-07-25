Сегодня 19:14 Чемпионка Тарасова назвала ушу универсальным видом спорта
Ушу может стать универсальным видом спорта для всех россиян в возрасте от трех до 90 лет и старше. Об этом рассказала заслуженный мастер спорта, двукратная чемпионка мира по ушу Дарья Тарасова, сообщил
«ФедералПресс».
По ее словам, благодаря этому виду спорта человек научится владеть своим телом, приобретет навыки самообороны и улучшит телосложение. Благодаря дыханию у занимающегося ушу стабилизируется психологическое состояние и укрепляются сосуды.
Кроме того, за счет плавности упражнений повышается гибкость и сила мышц и укрепляется мышечный корсет, сообщила
«Национальная служба новостей».
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