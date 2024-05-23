«Чемпионат»: голкипер «Краснодара» Сафонов может перейти в ПСЖ
Матвей Сафонов, голкипер «Краснодара» и сборной России, может продолжить карьеру во Франции. Об этом сообщил «Чемпионат».
Спортсмен попал в сферу интересов парижского ПСЖ. Клубы уже ведут активные переговоры о трансфере. Сумму перехода оценили в 20 миллионов евро (почти два миллиарда рублей).
Предположительно, Сафонов станет вторым вратарем в команде, добавила «Свободная пресса».
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