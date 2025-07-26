«Чемпионат»: футболист «Краснодара» Черников может продолжить карьеру в «Порту»

Португальский клуб «Порту» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Краснодара» и сборной России Александра Черникова. Об этом сообщил «Чемпионат».
Клуб активно ведет переговоры о приобретении игрока в качестве замены голландскому хавбеку Кеннету Тайлору из «Аякса». Отмечается, что тренерский штаб «Порту» высоко оценивает игровые качества Черникова, добавила «Свободная пресса».
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