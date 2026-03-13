Чемпион Паралимпиады Голубков заявил, что испытал нереальные эмоции от золотой медали

Он признался, что испытал нереальные эмоции при получении награды.

«Стоять на пьедестале при поднятии флага и гимне России было необычно, потому что я впервые на Паралимпийских играх. Наконец-то доехал, а то не пускали, две Паралимпиады мимо — Корея и Пекин», — отметил Голубков.

Чемпион рассказал, что расстроился из-за неудачи в спринте, но сумел настроиться и «сделать как надо». Лыжник также сообщил о настрое на борьбу в заключительной гонке.