Чемпион мира по греко-римской борьбе Цурцумия умер в 27 лет

Чемпион мира по греко-римской борьбе Нугзари Цурцумия скончался на 28-м году жизни. Об сообщила Национальная федерации борьбы Грузии в Facebook*.

Причина смерти Цурцумии не называлась. Федерация спортивной борьбы России на сайте также выразила соболезнования в связи со случившимся семье спортсмена.

«Спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе выразили соболезнования Федерации борьбы Грузии, родным и близким Цурцумия», — отметили в сообщении.

По данным портала «Грузия.Online», спортсмена нашли мертвым в его доме в Хоби.

Нугзари Цурцумия завоевал титул чемпиона мира в 2019 году в весовой категории до 55 килограммов. Также в его арсенале две серебряные и две бронзовые награды мировых первенств.

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