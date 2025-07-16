«Челябинск» усилил состав защитником Кочиевым из кипрского клуба «Пафос»

В футбольный клуб «Челябинск» перешел новый игрок — защитник Хетаг Кочиев. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ФК «Челябинск».

«К „Челябинску“ присоединился защитник Хетаг Кочиев, 1999 года рождения. В минувшем сезоне Хетаг выступал за „Родину“ и „Родину-2“. А сезонами ранее был игроком владикавказских футбольных клубов „Алания“ и „Спартак“, — рассказали в пресс-службе.

Переход состоялся из кипрского клуба «Пафос». Контракт с Кочиевым подписан на два года. В последнем контрольном матче против «Тюмени» защитник забил гол в составе новой команды.

Болельщики ожидают, что опыт Хетага Кочиева и его навыки в обороне усилят команду в новом сезоне. Ранее футбольный клуб «Челябинск» уже укрепил линию обороны, подписав контракт с центральным защитником Александром Жировым.