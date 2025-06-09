Бывший участник «Трактора» Исаев перешел в «Зауралье»

В составе челябинского клуба он провел 214 матчей, набрав 73 очка (14 голов и 59 передач). Исаев дважды становился обладателем бронзы чемпионата КХЛ — в сезонах 2017/2018 и 2021/2022.

Корнями Исаев тесно связан с Челябинском: за всю карьеру он играл в системе родного клуба на протяжении 11 сезонов. Помимо основного состава «Трактора», Исаев успел выступить за молодежную команду «Белые Медведи», где сыграл 157 матчей и набрал 36 очков (13+23), а также в Высшем дивизионе отечественного хоккея — ВХЛ, выступая за «Челмет», где провёл 147 матчей и отметился 38 очками (7+31).

Сезон 2023/2024 стал последним для Исаева в КХЛ. Игрок покинул «Трактор» и перешел в структуру московского «Спартака», однако дебютировать за основную команду красно-белых не смог, отправившись выступать за фарм-клуб «Химик» в ВХЛ. Завершив контракт со «Спартаком», Исаев продолжил карьеру в клубе «Норильск».