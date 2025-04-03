Бывший тренер ЦСКА Газзаев выделил в команде Кисляка и Глебова

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью Metaratings.ru выразил поддержку стратегии ЦСКА, связанной с предоставлением игрового времени молодым футболистам.
Он особо отметил двух талантливых игроков — Кисляка и Глебова, подчеркнув, что доверие со стороны тренеров и регулярная практика позволят им вырасти в ключевых игроков стартового состава в ближайшие годы.
После 22 туров чемпионата РПЛ ЦСКА под руководством Марко Николича занимает пятую строчку в турнирной таблице с 41 очком. Команда готовится к предстоящему матчу 23-го тура против московского «Динамо», который состоится 6 апреля в 19:30 по московскому времени.
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