Бывший тренер «Локомотива» Семин заявил, что теперь Миранчук сможет играть против Месси

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в беседе с изданием «Спорт день за днем» прокомментировал информацию о том, что полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Атланту».
Наставник считает, что эта лига как раз для Миранчука.
«Месси тоже переехал в Штаты. А он губит свою карьеру? Вот и с Миранчуком так же. Будет играть против Месси и других звезд. Почему бы и нет?» — процитировал RT Семина.
Напомним, вместе с бергамасками Алексею Миранчуку удалось выиграть Лигу Европы.