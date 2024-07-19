Бывший тренер «Локомотива» Семин заявил, что теперь Миранчук сможет играть против Месси

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в беседе с изданием «Спорт день за днем» прокомментировал информацию о том, что полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Атланту».

Наставник считает, что эта лига как раз для Миранчука.

«Месси тоже переехал в Штаты. А он губит свою карьеру? Вот и с Миранчуком так же. Будет играть против Месси и других звезд. Почему бы и нет?» — процитировал RT Семина.

Напомним, вместе с бергамасками Алексею Миранчуку удалось выиграть Лигу Европы.

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