Бывший полузащитник «Зенита» Деменко: в последних турах РПЛ «Динамо» показывает чемпионский футбол | 360°

Спорт 07 мая 2024, 19:39 Бывший полузащитник «Зенита» Деменко: в последних турах РПЛ «Динамо» показывает чемпионский футбол

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Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко в разговоре с изданием «Газета.Ru» заявил, что «Динамо» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги показывает чемпионский футбол.

По словам спортсмена, московская команда, в отличие от «Зенита», играет более стабильно.

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«Каким бы для „Зенита“ ни был тяжелым сезон, состав у него сильнее. Но если оценивать по игре, в последних турах „Динамо“ показывает чемпионский футбол», — сказал футболист.

В 28-м туре РПЛ «Зенит» встретится с ЦСКА, «Краснодар» сыграет со «Спартаком», а «Динамо» предстоит матч с «Балтикой».